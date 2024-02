Cavaliada Tour w Krakowie. Pierwsze rozstrzygnięcia na parkourze w Tauron Arenie [ZDJĘCIA]

Konkurs Dużej Rundy w Tauron Arenie Kraków zaliczany do rankingu Longines oraz do finału LEC Pucharu Świata o nagrodę Grupy MTP wygrała Amanda Slagter z Holandii na 11-letnim ogierze Cornet Blue PS. W CAVALIADA Dressage Tour triumfowała Lena Hassmann z Niemiec na Breefood’s Framework.

Parkur 145 cm sprzyjał zawodnikom, którzy preferują ofensywną jazdę, a do tego bardzo płynną. Były też do wykonania dwa, stosunkowo mało ryzykowne skróty, ale ci którzy byli na czele tabeli te skróty musieli dzisiaj wykonać. Konkurs Dużej Rundy wygrała Amanda Slagter i Cornet Blue PS - amazonka z Holandii, która już z bardzo dobrej strony pokazała się na CAVALIADZIE w Poznaniu, bo w konkursie PKO Bank Polski Grand Prix zajęła piąte miejsce na tym właśnie koniu.

Bardzo mi się podoba na CAVALIADZIE, są tu bardzo dobre warunki dla koni. Dzisiejszy parkur był bardzo przyjemny - idealny pode mnie i mojego konia. Jeżdżę na nim od marca zeszłego roku i z każdym miesiącem lepiej się razem czujemy i jesteśmy bardziej zgrani – powiedziała zwyciężczyni, Amanda Slagter.

- Cieszę się, że mogę wygrywać na nim w zawodach czterogwiazdkowych, mam też nadzieję na wspólne starty w zawodach pięciogwiazdkowych. Jutro startuję w konkursie 150 cm, w sobotę mamy dzień przerwy, a w niedzielę czeka nas Grand Prix – finał LEC Pucharu Świata - dodała Slagter.

Drugie miejsce zajął doskonale znany publiczności CAVALIADY Felix Hassmann i Quiwitino WZ. Natomiast na trzecim miejscu uplasowała się Finja Bormann i Lafocolo Crazy Stud. Czwarte miejsce zajęła młoda amazonka z Estonii - My Relander i Expert, która jednocześnie była dziś najlepsza w zmaganiach w ramach Finału Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata i zdobyła komplet dziesięciu punktów.

W tabeli Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata nastąpiły małe przetasowania. Liderem pozostaje Angelos Touloupis, ale na drugie miejsce awansował Łotysz Kristaps Neretnieks, a na trzecie miejsce spadła Sara Vingralkova. Czwarte zajmuje teraz My Relander. Jutro dalszy ciąg zmagań w ramach Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata - konkurs 150 cm z rozgrywką i ten konkurs zaliczany będzie też do Światowego Rankingu i co ważne dla kibiców CAVALIADY, do rozgrywek CAVALIADY TORUR.

CAVALIADA Dressage Tour o nagrodę Horse & Business Magazine wygrała Lena Hassmann z Niemiec, startująca na 7-letnim ogierze Breefood’s Framework, z wynikiem 70,877%. Amazonka po raz pierwszy startowała w CAVALIADZIE, jednak nie był to jej pierwszy raz na tej imprezie, ponieważ wiele razy odwiedzała ją razem ze swoim mężem, Felixem Hassmannem.

Naprawdę muszę podziękować CAVALIADZIE za tak niesamowite show. Szczególnie dla nas, zawodników ujeżdżenia, ponieważ nie mamy zbyt często możliwości aby występować na tak dużych arenach – powiedziała Lena Hassmann.

- Mój koń był dzisiaj niesamowity on jest naprawdę bardzo młody, ma zaledwie 7 lat. Dla mnie to dobra szansa, by pokazać mu taką wyjątkową atmosferę zawodów, z którą nigdy wcześniej nie miał okazji się zetknąć. Był po prostu świetny, a to był dopiero jego drugi start na poziomie Małej Rundy. Uważam, że nie mógł sobie poradzić lepiej - dodała Hassmann.

W rankingu CAVALIADA Dressage Tour przed sobotnim finałem nadal prowadzi Sandra Sysojeva, drugie miejsce zajmuje Karolina Mazurek, a trzecie Marcin Woldański.

We wcześniejszych konkursach triumfowali: Hubert Polowczyk na K’Ermitage Premices Z w Średniej Rundzie o nagrodę Polskiego Związku Jeździeckiego, Andrzej Głoskowski na Olza w Małej Rundzie o nagrodę TAURON Arena Kraków, Lena Puszkarewicz na Lili Marlene i Adrianna Pyplacz na Ixelle De Fremis w konkursach dla amatorów CAVALIADA Open Tour.

Piątkowe konkursy w Tauron Arenie Kraków

Piątek rozpoczął się od konkursów w ramach CAVALIADA Open Tour. Konkurs o nagrodę Agencja Interaktywna r360 wygrała Zofia Trela, miejsce drugie zajęła Aleksandra Biedziak, a trzecie Julia Tybulczuk. W konkursie o nagrodę Nowy Adres, pod patronatem Małopolskiego Związku Jeździeckiego miejsce pierwsze zajęła Lena Kolacka, drugi był Łukasz Sordyl, a trzecia Julia Koszuta.

W konkursie Medium Tour o nagrodę Śliwocki Home pod patronatem Apart zwyciężył reprezentant Polski,

Dawid Skiba na 9-letnim koniu KASPER. Miejsce drugie dla Austriaczki Josefiny Goess-Saurau i SFS MIRAGE. Trzecie zajęła Margareth Eikner i CARDENTOS ROSE DREE BOEKEN.

Rywalizację w TRAF Eventing Tour i Halowy Puchar Polski w WKKW wygrał Jakub Wiraszka na Corrnero. Drugie miejsce i srebrny medal wywalczyła Daria Kobiernik, a na trzecim miejscu podium stanęła Joanna Pawlak.

Finałowy konkurs TRAF Eventing Tour należał do Darii Kobiernik i Ideal Girl. Amazonka mimo, że nie startowała w czwartkowym konkursie, dziś pokazała, że krakowska arena CAVALIADY należy do nich. Również w zeszłym roku ta para wygrała finałowy konkurs i wtedy też zapewniło im to drugie miejsce na podium. Jak widać, historia lubi się powtarzać.

Złoty medal Halowego Pucharu Polski i pierwsze miejsce na podium rozgrywek TRAF Eventing Tour obronił Jakub Wiraszka, który od początku rozgrywek w Warszawie, był zdecydowanym faworytem.

- Była bardzo zacięta rywalizacja i bardzo mocna stawka. Nie było to łatwe, ale udało mi się pokazać, jak dobrym koniem jest Corrnero i wydaje mi się, że też naszą więź i współpracę – powiedział Jakub Wiraszka. - Patrząc na cały sezon CAVALIADY uważam, że łatwiej było mi się wdrapać na pozycję lidera, bo wtedy nie było jeszcze żadnej presji, niż tę pozycję utrzymać, w momencie kiedy presja była już bardzo duża. Cieszę się, że dzisiaj udało mi się podejść do startu ze spokojną głową i pokazać się z dobrej strony. Złoty medal i wygrana w całym cyklu to coś czego kompletnie się nie spodziewałem, ogromne podziękowania należą się Corrnero, dziękuję mu, że wybacza moje błędy i za każdym razem pokazuje, jak dobrym jest koniem. Naprawdę cieszę się, że go mam. Do zobaczenia w kolejnym sezonie CAVALIADY.

Neretnieks wygrywa, Skrzyczyński trzeci

Konkurs Dużej Rundy 150 cm z rozgrywką o nagrodę marki LOTTO, pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa wygrał Kristaps Neretnieks z Łotwy. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem był Jarosław Skrzyczyński.

Konkurs Dużej Rundy był zaliczany do rankingu CAVALIADY Tour, rankingu Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej i Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata. Gospodarz toru postawił dzisiaj przed zawodnikami i ich końmi bardzo trudne zadanie. W parkurze podstawowym, błędy rozkładały się na wszystkich trzynastu przeszkodach, a w samej rozgrywce zawodnicy musieli wykazać się umiejętnością wykonywania bardzo szybkich zakrętów.

Wygrał bardzo doświadczony jeździec - Kristaps Neretnieks z Łotwy. Jest to jego pierwsze zwycięstwo na koniu Quintes, którego wcześniej dosiadała amazonka z Litwy. Mogliśmy obserwować, jak Kristaps zgrywał się z tym koniem w poszczególnych etapach CAVALIADY w Poznaniu i Sopocie. Tutaj w pełni pokazał swoje możliwości, zaryzykował i wygrał.

- Chciałbym przede wszystkim podziękować CAVALIADZIE za organizację najlepszych konkursów Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata. Jest to naprawdę niesamowite show i bardzo lubię tu przyjeżdżać. Moim głównym celem jest dostać się do finału Pucharu Świata w Riyadh, dlatego cieszę się, że zebrałem kolejne punkty do rankingu. Nawiązując do konkursu, parkur podstawowy był dość trudny i bardzo techniczny. Szczególnie ostatnia linia. Sześć par zakwalifikowanych do rozgrywki to dobry rezultat. Cieszę się, że udało się wygrać – powiedział Kristaps Neretnieks.

Drugie miejsce zajęła para z Niemiec - Michael Kolz i Cellato, która zawsze w rozgrywkach jest bardzo szybka. Trzecie miejsce należy do Jarosława Skrzyczyńskiego.

- Tutaj należy podkreślić olbrzymi sukces, bo jego Komboy, który już wygrywał konkursy zaliczane do Światowego Rankingu, ale na razie na poziomie 145 cm, dziś startował po raz pierwszy w konkursie 150 cm i zajął od razu trzecie miejsce. Myślę, że Jarosław Skrzyczyński w rozgrywce pozostawił jeszcze pewien margines, żeby jeszcze większe możliwości swoje i swojego konia pokazać w niedzielnym konkursie Grand Prix – powiedział Szymon Tarant, Dyrektor Sportowy CAVALIADA Tour.

- Myślę, że trzecie miejsce dla mnie i mojego konia, to ogromny sukces w tak trudnym konkursie i na takich zawodach. Mój koń jeszcze nie ma doświadczenia w tak dużych parkurach, a szczególnie w rozgrywkach, ale wszystko przed nim. O tym jak trudny był to parkur mówią same wyniki, ale niestety, to są zawody czterogwiazdkowe i musimy mierzyć się z przeszkodami o takiej trudności. Przede mną w Krakowie jeszcze starty w finale Średniej Rundy i w Grand Prix – powiedział Jarosław Skrzyczyński.

Należy wspomnieć jeszcze o doskonałym występie Tomasza Miśkiewicza na Velvet Lazar, który dostał się do rozgrywki i zajął w niej ostatecznie miejsce piąte. Świetnie zaprezentował się też Krzysztof Ludwiczak, który na koniu Karnac Red Wine ostatecznie zajął miejsce siódme.

W rankingu Ligi Europy Centralnej już wczoraj prowadzenie objął i dzisiaj się na nim umocnił Kristaps Neretnieks. Drugi, mimo dzisiejszego błędu, jest nadal Angelos Touloupis. Sporo punktów do rankingu zebrała Sara Vingralkova. To trójka, która ma dość sporą przewagę nad rywalami, więc jeśli nie popełni rażącego błędu, to może być pewna kwalifikacji do finału Pucharu Świata.

W rankingu CAVALIADY Tour na pozycję lidera awansował Kristaps Neretnieks. Drugie miejsce zajmuje Harm Lahde z Niemiec, a trzecie Finja Bormann. Czwarty jest Angelos Touloupis, piąta Sara Vingralkova, a na szóste miejsce awansował i kto wie czy nie włączy się do walki o kolejne zwycięstwo w CAVALIADZIE Tour - Jarosław Skrzyczyński.

W konkursie Średniej Rundy o nagrodę Śliwocki Home pod patronatem Apart zwyciężył reprezentant Polski na 9-letnim koniu Kasper – Dawid Skiba. Triumfatorkami konkursów CAVALIADA Open Tour dziś były: Zofia Trela i Lena Kołacka.

