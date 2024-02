Cavaliada Tour wkroczył w decydującą fazę. Piękne widowisko w Tauron Arenie Kraków [ZDJĘCIA]

Finał Średniej Rundy zaliczany do światowego rankingu zgromadził na starcie aż 53 pary. Gospodarz toru postawił przed zawodnikami dość trudne zadanie. Najtrudniejsza okazała się ostatnia linia z potrójnym szeregiem, ale błędy rozkładały się równo po całym parkurze. Ostatecznie do rozgrywki zakwalifikowało się 11 par. Tak jak mogliśmy się spodziewać, rozgrywa była bardzo interesująca i bardzo szybka. Ku uciesze publiczności wygrała 20-letnia Aleksandra Kierznowska na klaczy Badorette. Dla tej pary jest to już jedenaste zwycięstwo w konkursie zaliczanym do Światowego Rankingu.