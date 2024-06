Iga Świątek na korcie w Krakowie? Tauron Arena może gościć finalistki turnieju Billie Jean King Cup. I to przez trzy lata!

Trudno w tej chwili dokładnie oszacować, ile samo miasto Kraków musiałoby wydać na finał Billie Jean King Cup.

To zależy od ministerstwa sportu. Z reguły na organizacje imprez nie daje ono więcej niż pięćdziesiąt procent budżetu, czyli na Kraków przypadłoby od 1,5 do 2 milionów euro. Pytanie, jaki dostalibyśmy do dyspozycji procent powierzchni reklamowej. Sprzedając takie miejsce zainteresowanym firmom, moglibyśmy zarobić na organizację. Na pierwszy rzut oka wygląda to super atrakcyjnie, ale samo miasto by się tego zadania nie podjęło, bo to dla Krakowa zbyt duży wydatek. Natomiast uważam, że finansując turniej wspólnymi siłami z ministerstwem sportu i sponsorami, gra jest warta świeczki.