Wielki tenis w Krakowie? Wcześniej będziemy podziwiać najlepszych na świecie w teqballu, a w planach są też inne wielkie sportowe imprezy

Propozycja organizowania przez Kraków finałów tenisowego turnieju Billie Jean King Cup, w którym może wystąpić Iga Świątek, jest zaskakująca, ale warto zauważyć, że w ostatnich latach o mieście nad Wisłą zrobiło się głośno za sprawą organizacji kilku dużych imprez w różnych dyscyplinach, w tym także ubiegłorocznych III Igrzysk Europejskich Kraków - Małopolska. Ten rok także obfituje w międzynarodowe zawody, które z kolei mogą tu przyciągnąć kolejne wydarzenia. Prześledźmy więc, co nas czeka w najbliższych miesiącach i latach. Naszym przewodnikiem w tej podróży jest Janusz Kozioł, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. rozwoju kultury fizycznej.

Maj: Challenger rugby 7, a za rok Grand Final?

- Po majowych zawodach kobiet Sevens Challenger, które były eliminacjami w ramach World Series, prezes HSBC, a więc głównego sponsora turnieju, powiedział nam, że za rok chciałby w Krakowie zrobić Grand Final i jest w stanie zainwestować większe pieniądze – mówi Janusz Kozioł. - Dla nas to świetna wizytówka, tym bardziej, że turnieje rugby mamy w mieście już trzeci rok. Najpierw były mistrzostwa Europy, gdy, podejmując się ich organizacji za Moskwę, przygotowaliśmy je w zaledwie sześć tygodni, co spotkało się z dużym uznaniem Rugby Union, a następnie pojawiło się zainteresowanie ze strony światowej federacji, stąd propozycja organizacji Challengera, którą dostaliśmy wstępnie już po igrzyskach europejskich. Chciałbym, żeby za każdym razem, jeśli podejmujemy się organizacji, imprezy były na coraz wyższym poziomie. Stąd nasze zainteresowanie Grand Final. Jeżeli deklaracja wstępna będzie podtrzymana, to będziemy się o tę imprezę starać.

Czerwiec: Beach Pro Tour Futures pod Galerią Krakowską

W dniach 6-9 czerwca oraz 13-16 czerwca na placu przed Galerią Krakowską zostaną rozegrane turnieje mężczyzn i kobiet w siatkówce plażowej. To cykl VW Beach Pro Tour Futures, pierwsza impreza tak dużej rangi w tej dyscyplinie pod Wawelem.

- Beach Pro Tour Futures to impreza, przy której miasto w bardzo niewielkim stopniu angażuje się finansowo. Właścicielowi praw do tych rozgrywek tak bardzo zależało na Krakowie, że postanowił zaryzykować i pokryć całkowite koszty, a my wchodzimy jedynie w zakres promocyjny – tłumaczy pełnomocnik prezydenta Krakowa. - W następnym roku, jeśli impreza u nas zostanie, musielibyśmy partycypować też w finansowaniu kosztów organizacyjnych. My jednak, zgodnie z naszą strategią, będziemy zainteresowani kontynuacją współpracy na wyższym poziomie, czyli ściągnięciu do Krakowa Beach Pro Tour Challenge.

Lipiec: drużynowe mistrzostwa Europy w szachach

W lipcu odbędzie się w Krakowie wystawa 100-lecia Światowej Federacji Szachowej (FIDE), która będzie towarzyszyła zaplanowanym w hotelu Galaxy drużynowym mistrzostwom świata w szachach.

- To kolejny krok do głównego celu, jaki pojawił się podczas igrzysk europejskich, a mianowicie, by wspólnie z Katowicami starać się o Olimpiadę Szachową, największą imprezę w tej dyscyplinie. Dzięki igrzyskom europejskim zbudowaliśmy świetne kontakty i z pochodzącym z Gruzji prezesem europejskiej federacji, i z panią wiceprezes światowej federacji, która jest z Łotwy. Odwiedzają nas i są bardzo zainteresowani tym, by Kraków stał się w tej części Europy mekką szachów - ujawnia Janusz Kozioł.

Wrzesień: mistrzostwa świata w teqballu

Kolejną międzynarodową imprezą będą w tym roku mistrzostwa świata w teqballu, a więc dyscyplinie sportu polegającej na odbijaniu piłki nogami lub głową w taki sposób, by trafiła ona na specjalnie zaprojektowanym stole po stronie rywala.

- Pierwotnie Kraków był w kalendarzu tegorocznej edycji World Series, ale gdy w grudniu w Bangkoku Adrian Duszak zdobył tytuł mistrza świata, przyszła do nas propozycja zorganizowania tegorocznego finału – opowiada Janusz Kozioł. - Mamy dużą konkurencję, bo w rozwój teqballa włączyło się wiele państw azjatyckich, pojawiły się oferty z Wietnamu i Chin, ale dzięki naszym kontaktom z działaczami Międzynarodowej Federacji Teqballu (FITEQ), podpisaliśmy porozumienie o organizacji mistrzostw za czasów urzędowania prezydenta Jacka Majchrowskiego, a teraz z wiceprezydentem Łukaszem Sękiem je realizujemy. Mistrzostwa świata odbędą się w pierwszy weekend września i potrwają sześć dni - pierwsza faza odbędzie się w nowej hali Akademii Górniczo-Hutniczej, a finały, podobnie jak podczas igrzysk europejskich, pod wieżą ratuszową w Rynku Głównym.

Kraków stawia na koszykówkę 3x3

- W przyszłym tygodniu rozpoczynamy rozmowy na temat pozyskania praw do turnieju FIBA Series w koszykówce 3x3 – dodaje Janusz Kozioł. - Dzisiaj (4 czerwca) dostaliśmy informację, że wróci na swoje miejsce cały obiekt, na którym był rozgrywany turniej w tej dyscyplinie podczas ubiegłorocznych igrzysk europejskich. Zapisy w umowie z ministerstwem nie pozwoliły go przekazać nigdzie indziej, więc skoro ma pozostać w Krakowie, to niech znów stanie obok hali przy ulicy Focha z korzyścią dla wszystkich, którzy uprawiają koszykówkę 3x3. Gdy tylko mini-stadion zostanie na nowo ustawiony, zaczniemy organizować na nim turnieje dziecięce i młodzieżowe. A w przyszłości jest szansa na dużą imprezę.

