Gratka dla fanów siatkówki plażowej. W Krakowie rozpoczyna się turniej VW Beach Pro Tour Futures

- Galeria Krakowska wchodzi w dorosłość, bo właśnie mija 18 lat od chwili, gdy z racji swojej lokalizacji stała się bramą do miasta - mówi dyrektor Jarosław Szymczak. W najbliższych dniach stanie się również bramą do świata sportu, bowiem właśnie na prowadzącym do galerii Placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego zostały zbudowane piaszczyste boiska, na których będą rywalizować siatkarskie duety.

Na położonej w sercu miasta plaży zagrają między innymi Jędrzej Brożyniak i jego siatkarski partner Piotr Janiak. VW Beach Pro Tour Futures to turnieje trzeciego poziomu rozgrywkowego na świecie, po Beach Pro Tour - Challenge oraz przede wszystkim elicie, która ma osobny, olimpijski ranking.

- Dla nas to poziom na razie niedostępny, bo mimo iż zdobyliśmy tytuł mistrza Polski, to nie jesteśmy w kadrze. Założyłem z partnerem akademię siatkówki plażowej po to, by się przebranżowić i grać przez cały rok. Medal w krakowskim turnieju może nam dać awans na sierpniowe mistrzostwa Europy w Holandii, w których wystąpią jeszcze dwie inne polskie pary - mówi Brożyniak. - Wszystko zależy od rankingu, bierze się pod uwagę trzy najlepsze wyniki z czterech ostatnich turniejów międzynarodowych. Patrząc na nasze poprzednie rezultaty, wychodzi, że mamy szanse na awans przy drugim lub pierwszym miejscu. To małe szanse, ale jednak są.