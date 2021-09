Centralna Liga Juniorów. Cracovia ograła Legię Warszawa [ZDJĘCIA]

Mecz na szczycie

"Pasy" przełamują rywala

Po rzucie rożnym piłka trafiła do Adama Kapusty, który strzałem z bliska doprowadził do wyrównania. To był sygnał dla gospodarzy do ataków. Znów po centrze Hyli kapitalnie uderzył głową Jakub Wojtysko i krakowianie objęli prowadzenie. Legia jednak była groźna. Ze strzałem Fryderyka Janaszka poradził sobie Filip Kramarz, ale minutę później był już bezradny, gdy zawodnik Legii ograł go i skierował piłkę do pustej bramki. Ozdobą spotkania był gol Przemysława Kapka, zdobyty strzałem z rzutu wolnego z 25 m w „okienko”. W końcówce Kapek próbował skopiować swój wyczyn, tym razem uderzał z 28 m, ale nad bramką.