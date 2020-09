Na wielu placach targowych w regionie pojawiły się wreszcie wyczekiwane jabłka z tegorocznych zbiorów. Tak jest m.in. na tarnowskim Burku. Można przebierać w odmianach. Jak kto woli - od kwaśnych do słodkich. Ceny nie są niskie - na poziomie egzotycznych bananów, ale mimo wszystko widać różnicę w stosunku do tych, które były jeszcze do niedawna na te najbardziej znane krajowe owoce. Jeszcze miesiąc temu kosztowały one niemal dwa razy tyle, co teraz. Zapowiedzi z maja i czerwca o drożyźnie, która nas czeka jesienią nie do końca sie sprawdziły. Widać to nie tylko na przykładzie jabłek, ale również innych owoców i warzyw. Na Burku królują w tym momencie pomidory i śliwki, również w najróżniejszych odmianach. Pojawiła sie już świeża fasola Piękny Jaś, kolby kukurydzy, młode selery i cebula. Można też przebierać w słonecznikach. Grzybów na razie nie ma, bo jak twierdzą sprzedawcy - w naszych lasach wciąż jest za sucho i nie ma jeszcze ich wysypu.