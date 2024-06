Cheerleaderki z Małopolski zatańczą na mistrzostwach Europy w Oslo. Wiedzą, jak zachwycić sędziów i norweską publiczność

– Start w mistrzostwach Europy to marzenie każdego zawodnika trenującego cheerleading sportowy – opowiada Lidia Stefańska, trener, założyciel i prezes Klubu Sportowego Unique. – Dla naszych seniorek to trzeci sezon startów w mistrzostwach Europy. Z jednej strony czujemy mniej stresu, bo wiemy jak przebiega organizacja tak wielkiej imprezy. Z drugiej strony jesteśmy bardziej świadome, jak wysoki poziom prezentują inne zespoły. Dlatego od maja nasze treningi przybrały na intensywności i dajemy z siebie wszystko, by przygotować się na jak najwyższym poziomie. Poza doświadczoną ekipą seniorek w skład naszej reprezentacji wchodzi także młodszy zespół Unique Girls, który zadebiutuje na mistrzostwach Europy. To także pierwszy raz, kiedy zaprezentujemy się w kategorii duetów juniorskich.

- To świetna okazja dla zawodników, by poznać nowe kraje i nowe kultury – mówi Lidia Stefańska. - Mistrzostwom Europy towarzyszą także liczne wydarzenia integrujące środowisko cheer z całego kontynentu. Jednym z nich jest wymiana drobnych pamiątek pomiędzy reprezentantami różnych klubów.

Najstarsze zawodniczki zwyciężyły w rozgrywkach Pucharu Polski Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu 2023 w dwóch kategoriach tanecznych, otrzymując podwójne powołanie do reprezentowania Polski w choreografii Senior Pom i Jazz. Drużyna Unique Girls swoje powołanie zdobyła wygrywając mistrzostwa Polski PZSC 2024 w kategorii Pom Youth. Juniorski duet zwyciężył w rozgrywkach ligi europejskiej. Dzięki startom w Austrii, w Grecji, w Polsce oraz na Węgrzech zawodniczki Joanna Pieczarka i Gabriela Waśniewska otrzymały możliwość startu w mistrzostwach Europy.

Praca, którą wkładamy w przygotowania, to bardzo złożony proces. Nasze treningi obejmują zajęcia w różnych salach i na różnych parkietach. Zawodniczki pracują także z trenerem przygotowania motorycznego oraz odbywają regularne zajęcia z psychologiem sportu. Także trenerzy wkładają setki godzin swojej własnej pracy poza salą treningową. Wszystko po to, by przez kilkadziesiąt sekund zachwycić sędziów i publikę - mówi Lidia Stefańska.

Trener młodszej drużyny Julia Czajor dodaje: - To pierwszy raz, kiedy przygotowuje zespół do tak poważnych rozgrywek międzynarodowych. Start, który rok temu był dla nas marzeniem, w kwietniu stał się planem do szybkiej realizacji. Nasze treningi w trakcie sezonu odbywają się trzy razy w tygodniu. Teraz jest ich czasami dwa razy więcej, zaś w weekendy sprawdzamy nasze możliwości na krajowych turniejach. W przygotowania zaangażowany jest nie tylko klub, ale także całe rodziny.