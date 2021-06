Chrzanów. Cena za życie Janka Kozuba to 9 mln zł. Armia ludzi dobrej woli zbiera pieniądze na najdroższy lek świata na SMA

Nie załamali się jednak i rozpoczęli walkę o zdrowie i życie synka. Obecnie lekiem dającym najlepsze efekty w walce z rdzeniowym zanikiem mięśni jest Zolgensma, nazywany najdroższym lekiem świata. Koszt terapii genowej z jego wykorzystaniem to ponad 9 mln zł. Nie jest on w Polsce refundowany, dlatego osoby chcące go zakupić muszą za niego zapłacić. Lek jest bardzo skuteczny. Jeśli zostanie poddany wcześnie, gdy niemowlak ma jeszcze pełnię funkcjonujących mięśni. Ograniczeniem jest także waga. Terapię genową można zastosować maksymalnie do 13,5 kg masy ciała dziecka. Później to zbyt niebezpieczne. Trwa wyścig z czasem.