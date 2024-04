Udało się zebrać aż 10 mln zł na leczenie Wikusi Wróbel! To zasługa tysięcy ludzi, którzy robili co mogli żeby dziewczynka pokonała SMA

10 mln złotych dla Wikusi zebrane

Setki eventów, licytacji, kiermasze, zbiórki do puszek. Wszystko to przyniosło zamierzony efekt, zbiórka została zapełniona w stu procentach. W czwartek 11 kwietnia anonimowy darczyńca przelał brakujące 23 tysiące złotych, dzięki temu cel został osiągnięty, ale wpłaty cały czas spływają.

To ogromny sukces i radość! Cel osiągnięty. Maleńka Wiktoria Wróbel dzięki wsparciu ponad 144 tys. osób(dane ze zbiórki siepomaga.pl) ma szansę na normalne życie bez bólu. Diagnoza była jak wyrok, ponad 10 mln zł na lek- nie do osiągnięcia. Niemożliwe stało się realne!

Chora sprawia jej ból i odbiera radość

Wiktoria cierpi na SMA 0/1 - to najgorszy typ tej choroby genetycznej. Maleństwo przyszło na świat początkiem lutego 2023 roku

- Zaraz po urodzeniu zauważalne było niskie napięcie mięśniowe, mimo że ciąża przebiegała poprawnie. Ze względu na ciężki stan nie zakwalifikowała się do terapii genowej, leczona jest refundowanym lekiem. Pierwszą dawkę otrzymała w 12. dniu swojego życia - informuje mama Ala. Lek ten będzie musiała przyjmować już do końca życia co cztery miesiące w postaci wkłucia lędźwiowego.

Rodzicie Wiktorii, której imię może tu mieć wymiar symboliczny walczą o nią, o jej zdrowie, o uśmiech na twarzy, o to, by żyła i dawała szczęście swoim bliskim, by nie cierpiała.