Chrzanów. Dwa koncerty charytatywne dla Jasia Kozuba. Trwa zbiórka. Potrzeba jeszcze 1,3 mln zł

Pierwszy z koncertów odbędzie się w piątek (20 sierpnia) o godz. o 19.30 w Ambasadzie Kreatywności w Chrzanowie. Tymon Tymański wraz ze swoim trio zagra piosenki Grzegorza Ciechowskiego. To bardziej sentymentalna podróż do źródeł dawnej, młodzieńczej fascynacji. Losy Tymańskiego i Ciechowskiego przecinały się kilkakrotnie, choć za życia tego drugiego nie doszło między nimi do współpracy.

Wydarzenie ma charakter charytatywny. Wstęp za złotóweczki wrzucone do puszki na ratowanie Jasia Kozuba.

Drugi z koncertów odbędzie się w niedzielę (22 sierpnia) na Placu Tysiąclecia w Chrzanowie. Koncerty i licytacje poprowadzi aktor Sebastian Wątroba. O godz. 16 wystąpi ChoppeR, o godz. 17.30 Ostrożnie, natomiast o godz. 19 wystąpi gwiazda wieczoru Komodo. Ponadto na scenie zaprezentuje się także Rafał Topa-Topolski wokalista, założyciel, lider zespołu Credo.