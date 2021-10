Chrzanów. Klubokawiarnia Ambasada Kreatywności to niezwykłe miejsce, gdzie pracują osoby niepełnosprawne [ZDJĘCIA] Sławomir Bromboszcz

Ambasada Kreatywności w Chrzanowie to niezwykła klubokawiarnia. Swoje miejsce na świecie znalazły tam m.in. osoby tzw. wykluczone, długotrwale bezrobotne i niepełnosprawne, które dzięki pracy mogą włączyć się do życia zawodowego. To także przestrzeń do działań i spotkań dla mieszkańców powiatu chrzanowskiego.