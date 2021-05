Chrzanów. Mieszkańcy zapłacą mniej za odbiór odpadów. To ewenement w skali kraju. Jak udało się to zrobić? [ZDJĘCIA]

Rosnące stawki za odbiór odpadów to od ponad 1,5 roku jeden z najgorętszych tematów w powiecie chrzanowskim. Opłata za śmieci od 1 stycznia ub. r wzrosła z 12,50 zł do 23 zł, natomiast od 1 września ub. r podniesiona została aż do 34 zł.

Stawka w wysokości 23 zł okazała się niewystarczająca, by pokryć koszty systemu gospodarowania odpadami. Spowodowane to było wyższą niż zakładano ilością śmieci generowanych przez mieszkańców, którzy zostali w domach po wprowadzeniu lockdownu. W pierwszym półroczy 2020 roku była ona wyższa o ok. 25 proc. niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dużym problem okazało się wyłączenie z systemu nieruchomości niezamieszkałych. Do tego część przedsiębiorców firmowe śmieci wyrzucała do prywatnych kubłów.