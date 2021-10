Chrzanów. Niezwykły ceramiczny mural ozdobił pasaż przy Domu Kultury. To wyjątkowe dzieło [ZDJĘCIA]

Chrzanów. Niezwykły ceramiczny mural ozdobił pasaż przy Domu Kultury. To wyjątkowe dzieło

To kolejne nietypowe dzieło na murach w Chrzanowie. Wcześniej niezwykły mural powstał na ścianie kamienicy przy ulicy Mickiewicza. Nie jest to zwykłe artystyczne dzieło, a ekologiczny mural. Wykonywany jest on z wykorzystaniem specjalnych farb fotokatalitycznych, zawierających dwutlenek tytanu, który przyciąga i neutralizuje smog na podobnej zasadzie, jak ma to miejsce w procesie fotosyntezy zachodzącym w roślinach. Powierzchnia pochłaniała zanieczyszczania porównywalnie do 170 drzew.

Wielki mural, którego motywem przewodnim są lokomotywy produkowane w Pierwszej Fabryce Lokomotyw w Polsce "Fablok" w Chrzanowie przyozdobił z kolei budynek przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie.