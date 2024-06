Chrzanów. Niezwykły talent uczestników pracowni ceramiki i malarstwa. Ich prace można podziwiać na wystawie. Zobacz zdjęcia i wideo

Niezwykły talent uczestników pracowni ceramiki i malarstwa. Ich prace można podziwiać na wystawie w Chrzanowie

Wystawa prezentuje najlepsze prace stworzone przez uczestników warsztatów prowadzonych przez Maritę Benke-Gajdę oraz Marię Bieńkowską-Kopczyńską. To wybitne artystki, które swoją wiedzą dzielą się z innymi. Marita Benke-Gajda to absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, specjalistka z zakresu ceramiki, która co pięć lat prezentuje stworzone przez siebie prace na wystawach. Ma na swoim koncie ponad 100 indywidualnych wystaw oraz wiele zbiorowych.

Maria Bieńkowska-Kopczyńska zajmuje się natomiast malarstwem sztalugowym. Także studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Prace jej autorstwa były prezentowana na ponad 100 wystawach, zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Uczestniczyła w wielu plenerach i warsztatach artystycznych m.in. we Francji Włoszech, Grecji, Turcji, Węgrzech i Norwegii. Efektem wizyty w tych państwach są cykle malarskie. Obrazy jej autorstwa były wielokrotnie nagradzane.