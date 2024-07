"Nowa" szkoła muzyczna w Chrzanowie za 8 mln zł. Chcą kształcić uczniów z Małopolski i Śląska na II stopniu. Zobacz zdjęcia i wideo

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. J. Garści w Chrzanowie stara się o II stopień kształcenia

8 mln zł kosztowała przebudowa budynku SP nr 1, tak by przystosować go do potrzeb szkoły muzycznej. Największe wrażenie robi sala koncertowa, która powstała w miejscu sali gimnastycznej. Budynek zwolnił się po tym, jak połączono dwie pobliskie podstawówki. Obecnie SP 1 po połączniu z SP 7 mieści się w budynku przy ul. Zielonej. Gmina dysponując wolnym budynkiem dokonała zamiany ze skarbem państwa na budynek szkoły muzycznej przy ul. Mickiewicza.