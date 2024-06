Centrum przesiadkowe za 23 mln zł powstanie w Trzebini. Wkrótce ruszy budowa dworca autobusowego i parkingu. Zobacz zdjęcia i wideo

Inwestycja polegać będzie na rozbiórce istniejących, starych obiektów handlowo-usługowych zlokalizowanych od strony wiaduktu. W ich miejscu powstaną dwa nowe obiekty – przeszklony pawilon dworca komunikacyjnego oraz pawilon handlowy z wydzielonymi miejscami pod działalność handlowo-usługową oraz węzłem sanitarnym. Powstanie także wiata łączą oba pawilony, która będzie chronić pasażerów przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Pawilony handlowe zlokalizowane od strony stacji kolejowej znajdują się na prywatnej działce i nie są objęte inwestycją. Właściciel obiektu w porozumieniu z gminą zadeklarował dostosowanie ich wyglądu do nowych pawilonów.

Zamysł jest taki, by autobusy komunikacji miejskiej kursowały po terenie całej gminy i dowoziły pasażerów do nowego centrum przesiadkowego, skąd mieszkańcy będą mogli jechać dalej, na przykład autobusem w kierunku Chrzanowa bądź też pociągiem do Krakowa czy Katowic. W godzinach największego natężenia, autobusy mają kursować trzy razy w ciągu godziny (średnio co 20 minut) z każdego sołectwa i kierować się do dworca - podkreśla burmistrz Trzebini.