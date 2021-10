Chrzanów. Tam do picia dostaniecie wodę prosto z kranu. Kolejne lokale przyłączyły się do akcji Wodociągów Chrzanowskich [ZDJĘCIA]

Tam do picia dostaniecie wodę prosto z kranu. Kolejne lokale przyłączyły się do akcji Wodociągów Chrzanowskich

„Lokal z dobrą wodą” to prowadzona od listopada 2018 roku akcja społeczna, która nie tylko zachęca mieszkańców do picia wody prosto z kranu, ale również promuje lokale gastronomiczne, hotele, hostele oraz miejsca użyteczności publicznej, które stawiają na ekologiczne i zdrowe rozwiązania. Do tej pory wśród partnerów akcji znalazło się kilkanaście miejsc z ziemi chrzanowskiej.

W ramach podziękowania za dołączenie do grona miejsc serwujących bezpłatną kranówkę partnerzy – poza certyfikatem oraz oznakowaniem, a także działaniami promującymi – otrzymują gwarancje bezpłatnego badania próbek wody z lokalu w akredytowanym laboratorium Wodociągów Chrzanowskich.