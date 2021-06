Chrzanów. Wielki mural z lokomotywami Fabloku powstanie w centrum miasta [WIZUALIZACJA]

NOWE Tych produktów nie powinniśmy trzymać w lodówce! To im zaszkodzić! [lista - 16.06.2021 r.]

Co powinniśmy trzymać w lodówce? Wydaje się proste - te produkty, które wymagają niskich temperatur. Ale które? Jak się okazuje, jest wiele produktów, których w lodówce kategorycznie nie powinniśmy trzymać, bo im to zaszkodzi. Które to rzeczy? Sprawdzamy!