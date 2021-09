Chrzanów. Wzrasta liczba pacjentów z COVID 19. Szpital uruchomi drugi pododdział covidowy

Powoli zapełnia się działający w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie pododdział covidowy mogący pomieścić 35 osób.

W tym tygodniu planujemy otworzyć drugi pododdział. Nie chcemy doprowadzić do sytuacji, w której zabraknie łóżek dla chorych. Liczba łóżek zostanie podwojona. Chcemy być gotowi na czwartą falę - informuje Izabela Kiełbalska, zastępca dyrektora ds. lecznictwa w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie.

W związku z wystąpieniem przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz w Oddziale Rehabilitacji Ogólnej i Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie nastąpiło zamknięcie w/w oddziałów. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej zamknięty będzie do 4 października, natomiast Oddział Rehabilitacji Ogólnej i Rehabilitacji Neurologicznej do 1 października.

W chrzanowskim szpitalu powoli dobiega inwestycja związana z rozbudową wewnętrznej instalacji tlenowej. Obecnie znajduje się tam 420 gniazd tlenowych. Po rozbudowanie instalacji ich liczba zostanie zwiększona o 300. W celu zapewniania sprawnego działania systemu konieczna jest nie tylko instalacja nowych gniazd, ale wymiana wewnętrznej instalacji. Zamontowane zostaną rury o większej średnicy, co pozwoli nawet dwukrotnie zwiększyć przepustowość, a co zatem idzie umożliwić jednoczesny dostęp do tlenoterapii większej liczbie chorych.