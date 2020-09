Chrzanów. Wzrosły stawki za wywóz odpadów. Mieszkańcy nie godzą się na podwyżki, złożyli petycję

Arkadiusz Pypłacz, przewodniczący ZMGK, podkreśla że niezbędne są rozwiązania systemowe. Związek wystosował już w tej sprawie apel do Ministerstwa Klimatu. Jednym z jego punktów jest powrót do systemu firm, urzędów i innych nieruchomości niezamieszkałych. Zostały one w tym roku z niego wyłączone. Produkowały one aż 28 proc. odpadów, jednak po zmianach ilość ich spadła zaledwie o 11 proc.

Nowe opłaty za wywóz odpadów to gorący temat wśród mieszkańców. Od 1 września br. stawki wzrosły z 23 do 34 zł. Ludzie nie mogą pogodzić się z tak drastycznymi podwyżkami.

- Słyszymy o firmach, które zachęcają pracowników do zabierania śmieci do domów. Trwają prace nad powrotem firm, urzędów i innych do systemu. Planowany jest również wzrost kar z 500 zł do 5 tys. zł za podrzucanie opadów - mówi Arkadiusz Pypłacz.

Problem podrzucania śmieci miały rozwiązać ekopatrole. Nie zdecydowano się jednak na zatrudnienie dodatkowych pracowników, dlatego nie są one zbyt częste. Ponadto urzędnicy nie są uprawnieni do wystawiania mandatów, może to robić policja.

Innym koniecznym rozwiązaniem systemowym jest wprowadzenie przepisów o rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Obciążałyby one kosztami odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów segregowanych nie mieszkańców, a te firmy, które wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach.