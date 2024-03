Ciasta na Wielkanoc – łatwe i szybkie wielkanocne wypieki, które przygotujesz w kilka chwil [PRZEPISY]

Szukacie przepisu na łatwe i szybkie ciasta na Wielkanoc 2024? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników! Te placki przygotujesz w mniej niż godzinę, a efekt zaskoczy wszystkich!

Pyszne ciasto wielkanocne wcale nie musi być trudne do zrobienia. Poniżej zebraliśmy dla Was przepisy naszych Czytelników na szybkie i łatwe ciasta, które warto przygotować na Wielkanoc 2024.

Poniżej znajdziecie przepisy na proste i szybkie ciasta na Wielkanoc 2024!

Kultowe ciasto „murzynek" z przepisu babci

Ciasto „białkowiec”

Dwukolorowe ciasto „zebra”

Kakaowe ciasto z jabłkami

Ciasto marchewkowe z bakaliami

Proste i szybkie ciasto czekoladowe

Ciasto murzynek [PRZEPIS]

Ciasto murzynek. Fot. mad Składniki 2,5 szklanki cukru (gdy ktoś woli mniej słodkie ciasta - wystarczą dwie szklanki)

25 dag masła lub margaryny

cukier wanilinowy

5 jaj

2 szklanki mąki

1 łyżeczka proszku do pieczenia

10 łyżek kakao

½ szklanki wody

kokos (opcjonalnie)

Wykonanie

Cukier, cukier wanilinowy i kakao wsypać do garnka i zalać wodą. Zagotować i dodać masło lub margarynę. Rozpuścić i wystudzić. Pół szklanki odlać na polewę.

Do zimnej masy dodać mąkę z proszkiem do pieczenia. Zmiksować. Oddzielić białka od żółtek. Żółtka dodać do masy, wymieszać. Białka ubić na sztywno i dodać do ciasta. Masę wylać na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Piec około 40 minut w 180 stopniach.

Po wystudzeniu polać pozostawioną polewą i ewentualnie posypać kokosem.

Przepis Justyny Kalemby

Szybkie i proste ciasto „białkowiec” [PRZEPIS]

Szybkie i proste ciasto „białkowiec”. Fot. Marta Góra Składniki szklanka białek (z ok. 7 jaj)

20 dag cukru (1,5 szklanki)

15 dag mąki (1 kopiata szklanka)

8 dag masła – stopić i ostudzić Dodatkowo bakalie (opcjonalnie)

Wykonanie

Białka ubić na sztywną pianę, pod koniec dodając po łyżce cukier. Ubijać do momentu aż cukier się rozpuści całkowicie. Potem dodać mąkę i stopione masło i bakalie. Lekko wszystko wymieszać.

Piec w piecu w temperaturze około 180 stopni (jak ciasta biszkoptowe) do upieczenia - patyczek ma być suchy po wyjęciu z ciasta.

Przepis Marty Góry

Dwukolorowe ciasto „zebra” [PRZEPIS]

Dwukolorowe ciasto „zebra”. Fot. Anna Cyganik-Idęć Składniki 2,5 szklanki mąki

szklanka cukru

szklanka oranżady (lub wody mineralnej gazowanej)

szklanka oleju

5 jajek

2 łyżeczki proszku do pieczenia

3 łyżki kakao

3 łyżki mąki Wykonanie

Jajka ubić z cukrem, dodać mąkę przesianą z proszkiem do pieczenia, wymieszać. Po trochu dodawać oranżady i oleju. Podzielić ciasto na pół do dwóch misek. Do jednej dodać 3 łyżki kakao (przesiać je, żeby nie miało grudek), a do drugiej 3 łyżki mąki.

Okrągłą blaszkę o średnicy 26 cm wyłożyć papierem do pieczenia. Na środek blachy wylewać po 3 łyżki jasnego i ciemnego ciasta na zmianę - aż do wykończenia mas.

Piec około 30-40 minut w temperaturze 180 stopni.

Gotowe ciasto można posypać cukrem pudrem lub oblać polewą czekoladową.

Przepis Anny Cyganik-Idęć, autorki bloga „Mania wypiekania”

Kakaowe ciasto z jabłkami [PRZEPIS]

Kakaowe ciasto z jabłkami. Fot. Marta Gawełek Składniki 2 szklanki mąki

pół szklanki mleka

3 łyżki kakao

łyżeczka proszku do pieczenia

łyżeczka sody

2 duże jajka

łyżka cynamonu

szklanka cukru

3-4 jabłka

Wykonanie

Obrane i pokrojone w kostkę jabłka ułożyć w misce z pozostałymi składnikami i odstawić na około pół godziny. Potem dokładnie wszystko wymieszać i przełożyć do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Piec w 200 stopniach przez około 45-50 minut.

Przepis Marty Gawełek

Ciasto marchewkowe z bakaliami [PRZEPIS]

Ciasto marchewkowe z bakaliami. Fot. Joanna Tokarz Składniki 200 g cukru kryształu

150 ml oleju

3 jajka

250 g startej marchewki

1/2 tabliczki gorzkiej czekolady

2 łyżki dżemu truskawkowego

200 g mąki pszennej

50 g mąki ziemniaczanej

łyżka kakao

łyżeczka sody, cynamonu i proszku do pieczenia

szczypta soli

cukier waniliowy

1/2 szklanki kokosu, startych na wiór orzechów włoskich i rodzynek

cukier puder

Wykonanie

Jajka zmiksować z cukrem kryształem, cukrem waniliowym i dżemem. Dolać powoli olej, wymieszać. Dodać startą na średnich oczkach marchewkę, oraz bakalie i czekoladę pokrojoną w drobną kostkę. Wymieszaną masę połączyć z przesianą mąką, proszkiem do pieczenia, kakao, cynamonem i sodą oczyszczoną. Dodać szczyptę soli.

Boki tortownicy wysmarować margaryną i posypać bułką tartą. Ciasto wylać do tortownicy wyłożonej na spodzie papierem do pieczenia. Piec w 190 stopniach przez ok. 70 minut. Posypać cukrem pudrem.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”

Proste i szybkie ciasto czekoladowe [PRZEPIS]

Proste i szybkie ciasto czekoladowe. Fot. Marta Góra Składniki na ciasto 20 dag masła

ok. 75 g gorzkiego kakao (może być gorzka czekolada)

30 dag cukru

2 jaja

20 dag mąki

cukier waniliowy (według uznania)

Składniki na masę 20 dag masła

200 g mleka skondensowanego niesłodzonego

100 g cukru Wykonanie

Masło rozpuścić, dodać kakao (jeśli czekoladę, to rozpuścić ją w kąpieli wodnej) i część cukru (ok.1/3). Wszystko dokładnie wymieszać. W misce ubić całe jajka, dodając stopniowo pozostały cukier. Mieszając (mikserem albo ręcznie) dodawać do masy jajeczno-cukrowej masę czekoladową, na przemian z mąką i cukrem waniliowym. Gotowe ciasto wyłożyć na blachę (można pokryć papierem do pieczenia) wysmarowaną masłem. Piec w piecu poniżej 200 stopni do upieczenia (do suchego patyczka).

Przepis Marty Góry

Sprawdzone przepisy na Wielkanoc 2021!

Wideo Przetworzona żywność jest jak narkotyk