Ciekawostki o pizzy. Za co najbardziej kochamy ten przysmak? [TOP 10 POWODÓW] mad

Pizzę jada 96 proc Polaków, a 73 proc. z nich robi to raz w miesiącu. Co ma w sobie pizza, że tak ją uwielbiamy? pixabay.com

Margherita, pepperoni, hawajska… już same nazwy wystarczą, żeby poczuć się głodnym! Pizza to nasze ulubione danie, potrawa, którą najchętniej kupujemy w restauracjach i z przyjemnością zamawiamy do domu. Jada ją 96 proc Polaków, a 73 proc. z nich robi to raz w miesiącu (dane Instytutu Badań Pollster). Co ma w sobie pizza, że tak ją uwielbiamy?