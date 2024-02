Międzynarodowy Dzień Pizzy. TOP 10 przepisów na pyszną, domową pizzę [PRZEPISY]

Przepisy na domową pizzę:

Margherita, pepperoni, hawajska… już same nazwy wystarczą, żeby poczuć się głodnym! Pizza to nasze ulubione danie, potrawa, którą najchętniej kupujemy w restauracjach i z przyjemnością zamawiamy do domu. Jada ją 96 proc Polaków, a 73 proc. z nich robi to raz w miesiącu (dane Instytutu Badań Pollster). Co ma w sobie pizza, że tak ją uwielbiamy?

Pizza ciągle się zmienia. Nowe smaki oraz udoskonalone receptury co jakiś czas mile zaskakują gości w restauracjach. Niektórzy puszczają wodze fantazji, serwując na przykład pizzę z pierogami ruskimi, ale takie pomysły jak umieszczenie sera w brzegach placka znajdują dużo więcej zwolenników.