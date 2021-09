City helpersi pomagali mieszkańcom i turystom, a nawet ratowali życie. Czy w następne wakacje też wyjdą na ulice? Bartosz Dybała

City helpersi pomagali mieszkańcom i turystom Bogusław Świerzowski / krakow.pl Zobacz galerię (2 zdjęcia)

W przyszłoroczne wakacje tzw. city helpersi prawdopodobnie znów wyjdą na ulice Krakowa - ich główne zadania to m.in. udzielanie informacji turystycznej oraz interweniowanie w sprawie zakłócania porządku publicznego. Jak wyliczali miejscy urzędnicy, tegoroczna, pilotażowa wersja programu to dla miasta koszt ponad 140 tys. złotych. Radni miejscy dopytywali o jego sensowność: wskazywali, że przez pandemię koronawirusa turystów jest w Krakowie zdecydowanie mniej, a co za tym idzie, może wystarczyłaby działalność straży miejskiej.