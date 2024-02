Co dalej z rozbudową obwodnicy na Bielanach? Piątego ringu wokół Krakowa na razie nie planują

Podczas konsultacji społecznych mieszkańcy zgłosili wiele uwag do planów rozbudowy o trzeci pas zachodniego odcinka obwodnicy autostradowej Krakowa. Coraz więcej krakowian jest przeciw zabudowie w związku z tą inwestycją Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Wspierają ich politycy, w tym kandydaci na prezydenta Krakowa. Drogowcy zapowiadają, że przeanalizują różne propozycje. Zaznaczają przy tym, że przedsięwzięcie, które konsultują nie dotyczy budowy kolejnego, piątego ringu autostradowego wokół stolicy Małopolski.

- Projektanci przeanalizują zgłaszane uwagi w ramach przygotowywania dokumentacji, na bazie której zamierzamy pozyskać decyzję środowiskową dla rozbudowy obwodnicy o trzeci pas. Założenie jest takie, by tę decyzję uzyskać do 2027 roku - informuje Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przypomnijmy, że z powodu rosnącego ruchu i korków GDDKiA podjęła decyzję o rozbudowie o trzeci pas ruchu w każdą stronę obwodnicy Krakowa - na odcinku od ul. Kąpielowej do rejonu lotniska w Balicach. Chodzi o poszerzenie 17 km autostrady A4 i 3 km drogi ekspresowej S52. Do tego plan obejmuje rozbudowę węzłów drogowych na autostradzie A4 (węzły: „Balice I” i „Kraków Skawina”) i budowę nowego węzła drogowego w pobliżu lotniska (w zamian za dotychczasowy węzeł „Kraków Balice”). W ramach prowadzonych w ostatnich tygodniach konsultacji społecznych największe kontrowersje wzbudziła koncepcja nowego przebieg autostrady A4 w rejonie węzła „Kraków Bielany”, stopnia wodnego Kościuszko i węzła „Kraków Tyniec”.

Problem w tym, że w między węzłami w Tyńcu i Bielanach trzypasmowa droga ma zostać poprowadzona w nowym śladzie, a obecna dwupasmowa trasa przebiegająca przez stopień wodny "Kościuszko" miałaby pozostać jako droga lokalna. To jednak oznaczałoby, że w tym rejonie, wliczając także planowane Trasy Pychowicką i Zwierzyniecką, byłyby trzy szerokie drogi w sumie 7 pasów ruchu w każdym kierunku, a więc łącznie 14 pasów. A to wszystko w jednym z najcenniejszych przyrodniczo terenów - Bielańsko-Tynieckim Parku Krajobrazowym. Mieszkańcy Liszek protestują przeciwko budowie nowego odcinka obwodnicy na zachód od obecnej trasy, a mieszkańcy Bielan sprzeciwiają się, by drogę poprowadzić po wschodniej stronie, w granicach Krakowa. Dyskusja na temat wybrania odpowiedniego wariantu zaczęła się robić coraz bardziej burzliwa. Wśród postulatów protestujących znalazły się takie, by drogę zaprojektować w tunelu pod Wisłą a nie na powierzchni kosztem zielonych terenów. Nie brakuje też wniosków, by nową obwodnicę oddalić od cennego przyrodniczo obszaru i zabudowań.

Do debaty dołączyli politycy. Z interpelacjami do prezydenta Krakowa w sprawie podjęcia niezwłocznych działań związanych z inwestycją zwrócili się miejscy radni PiS Małgorzata Kot oraz Marek Sobieraj.

"Dla dobra miasta i jego mieszkańców, przyszłych pokoleń zmiana decyzji o rozbudowie autostrady A4 w obszarze, o którym mowa i poprowadzenie jej w większym oddaleniu od miasta to sprawa kluczowa. Chodzi o komfort życia krakowian, o piękno tej części miasta, o ocalenie unikalnego krajobrazu, przyrody i, co nie mniej ważne, ułatwienie mieszkańcom funkcjonowania w życiu codziennym. To jasne, że główny szlak komunikacyjny w Polsce na osi wschód – zachód, droga o znaczeniu strategicznym łącząca Europę Zachodnią ze zmagającą się z rosyjską agresją Ukrainą nie powinna przebiegać przez miasto – szczególnie tej rangi co Kraków" - napisała radna Małgorzata Kot w interpelacji skierowanej do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Radny Marek Sobieraj w swojej interpelacji wymienił postulaty mieszkańców, m.in.: przeprowadzenie rzetelnych konsultacji społecznych z mieszkańcami Krakowa i gmin ościennych; przedstawienie alternatywnych rozwiązań, mających na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Krakowa - w znacznym oddaleniu od granic miasta; ochrona walorów przyrodniczych i widokowych Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego oraz uwzględnienie opinii i badań środowisk ekologicznych i urbanistów;

analiza natężenia ruchu na rozważanym odcinku autostrady A4 na przestrzeni kolejnych 20 lat, co pozwoli na oszacowanie konieczności dalszej jej rozbudowy.

Planami związanymi z autostradową inwestycją zajął się wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig, który jest kandydatem na prezydenta miasta w wyborach zaplanowanych na kwiecień tego roku. - Uspokajam wszystkich mieszkańców Bielan i okolic, że dodatkowy wariant po stronie wschodniej obecnego przebiegu autostrady A4, postulowany przez mieszkańców Liszek, który uwzględniał "przecięcie" Bielan, jest dla miasta niedopuszczalny - poinformował wiceprezydent Andrzej Kulig. Na ostatnim, dodatkowym spotkaniu konsultacyjnym na Bielanach pojawili się kandydaci na prezydenta Krakowa Łukasz Gibała (Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców) i Aleksander Miszalski (Platforma Obywatelska).

- Plan zakłada budowę nowego mostu przez Wisłę i degradację niezwykle cennych terenów przyrodniczych w rejonie Bielan, Kryspinowa i Liszek. Okoliczni mieszkańcy zmobilizowali się, by chronić Bielany. W końcu mamy stanowisko krakowskiego magistratu, który dotychczas temat niestety przespał - skomentował Aleksander Miszalski, który wsparł internetową akcję mieszkańców polegającą na zbieraniu podpisów pod petycją, dotyczącą wniosku o wykluczenie rozbudowy obwodnicy po wschodniej, a więc krakowskiej stronie.

Łukasz Gibała zwrócił uwagę, że to co proponuje GDDKiA to nie dodanie tylko po jednym pasie w każdą stronę: - Na części to będzie wielka inwestycja budowlana, autostrada obok autostrady, most obok mostu. Takie rozwiązanie oznaczałoby, że zostałoby tam wylane mnóstwo betonu i byłaby to ogromna ingerencja w tereny przyrodnicze i życie mieszkańców, poprzez zwiększenie hałasu, ilości spalin, wyburzenia domów. To projekt zapóźniony. Kraków się rozrósł, tak jak gminy ościenne. Łukasz Gibała jako przykład podaje plany stworzenia Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Dołącza się tym do propozycji zaplanowania nowej, już piątej obwodnicy nie tylko Krakowa, ale całej metropolii. Kacper Michna wyjaśnia: - Zadanie, które jest obecnie przygotowywane i konsultowane dotyczy rozbudowy obecnej obwodnicy autostradowej, a nie budowy nowej obwodnicy. Jak alkohol działa na nasz organizm. Ostrzegamy kierowców

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!