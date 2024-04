Co nam obiecał nowy prezydent Krakowa. Pełny program wyborczy Aleksandra Miszalskiego - ciąg dalszy: KULTURA

KULTURA

Bon na kulturę i sport

600 zł rocznie na kulturę oraz 600 zł na sport dla mieszkańców Krakowa do 19. roku życia na wykorzystanie w miejskich instytucjach kultury oraz w klubach sportowych. Dzięki temu dzieci i młodzież będą miały lepszy dostęp do kultury, sztuki, aktywności fizycznej oraz będą mogły doskonalić swoje umiejętności w wielu dyscyplinach. Na wprowadzeniu Bonu zyskają również jednostki kultury oraz kluby sportowe, które otrzymają większe finansowanie (jeśli wykażą się jakością swojej oferty, żeby zachęcić jak najwięcej uczestników).

Podniesiemy zarobki w miejskich instytucjach kultury o min. 20%

Zapewnimy wzrost wynagrodzeń w miejskich instytucjach kultury o 20% i cykliczny wzrost płac w perspektywie rocznej o określony % lub kwotowo by zapobiec odpływowi cennych kadr kultury i zwiększyć konkurencyjność miasta jako pracodawcy. Wdrożymy dodatkowe wynagrodzenie wypłacane pracownikom sektora kultury w postaci trzynastej pensji analogicznie do pracowników innych sektorów publicznych. Przeprowadzimy audyt wynagrodzeń w miejskich instytucjach kultury i będziemy dążyć do sprawiedliwych płac na tożsamych stanowiskach.