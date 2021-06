Co robić w Zakopanem? Gdzie wybrać się z dziećmi, jak spędzić czas? Oto nieoczywiste atrakcje dla najmłodszych i dorosłych

Zakopiański Aqua Park nie jest jedynym tego typu kompleksem w regionie. Na Podhalu znajdziecie jeszcze pięć basenów termalnych, tak więc do wyboru do koloru - na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.

Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego to wspaniałe miejsce dla całej rodziny, gdzie nie tylko dzieci, ale i rodzice mogą się świetnie bawić i - przy okazji - czegoś się nauczyć. Uważane jest za najnowocześniejsze miejsce na tym obszarze. Interaktywna ekspozycja sprawia, że zwiedzający mogą poznać bliżej tatrzańską przyrodę. Znajduje się tam największa makieta Tatr, a także trójwymiarowe i niezwykle realistyczne dioramy, które ukazują florę i faunę w pełnej krasie. Wśród atrakcji można także odnaleźć jaskinię. Można tam poznać bogactwo tatrzańskich podziemi. Centrum można odwiedzić całkowicie darmowo. Należy tylko zarezerwować bilety przez stronę Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Gdy jednak trochę sił jeszcze jest, ale dzieciaki marudzą, że długa wędrówka po szlaku je już nudzi, można spróbować wybrać się do jednej z tatrzańskich jaskiń. Świetna alternatywą dla spragnionych adrenaliny i niecodziennych widoków znajdziemy w jaskiniach, których w Tatrach jest kilka udostępnionych dla turystów. Większość znajduje się w Dolinie Kościeliskiej. Dlatego warto zabrać peleryny i czołówki i ruszyć do jaskiń.

Każde dziecko ucieszy możliwość nakarmienia owcy górskiej lub muflona. Wszystko to w Tatrzańskim Parku Edukacyjnym, który znajduje się zaraz obok Wielkiej Krokwi. To świetny sposób na odpoczynek wśród fauny i flory nie tylko Podhala. W parku z bliska spotkacie się z jeleniem szlachetnym, danielem zwyczajnym, kozą karpacką, lisem, świstakami alpejskimi, królikami, kurkami, puchaczem, płomykówką, jastrzębiami i innymi dzikimi zwierzętami. Spędzicie niezapomniane chwile w lesie pełnym ptaków i zwierząt.

Czas na magię!

Zupełnie inne emocje przeżyjecie w Iluzja Park. To nowo otwarta atrakcja w kultowym budynku Dworca Tatrzańskiego tuż obok gmachu Muzeum Tatrzańskiego, które w tej chwili jest zamknięte z powodu remontu. W tym parku iluzja przeplata się z nauką. Tak więc możecie wykonać salto pod lecącym śmigłowcem i przeżyć halny wiejący z prędkością 156 km na godzinę.

Na rybkę!

Kiedy już emocje już opadną i poczujecie głód, możecie ruszyć do nietypowej w Zakopanem restauracji, czyli do Naboo. Znajduje się ona na ul. Przewodników Tatrzańskich - przy drodze do Kuźnic. Znajdziecie tam linowy plac zabaw na wolnym powietrzu i łowisko pstrąga górskiego. Tu możecie osobiście złowić rybkę, poczuć emocje związane z wędkarstwem, a potem zjeść swój łup. Pociechy czekając na posiłek wyszaleją się na placu zabaw wśród drzew. Jeśli nie będzie ulewy spokojnie możecie tam odpocząć.