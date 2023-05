Co z terenem po Plazie Kraków? Zapytaliśmy dewelopera: są dwie opcje, z hotelem lub bez

Kraków Plaza, a raczej to co zostało z dawnej galerii - nieczynny obiekt handlowo-usługowy w dzielnicy Grzegórzki w Krakowie, przy alei Pokoju 44. Obiekt został otwarty w 2002 roku, zamknięto go po 19 latach w roku 2021. Galeria handlowa została wybudowana przez przedsiębiorstwo Skanska w latach 2001–2002. Centrum posiadało 60 tys. m. kw. powierzchni użytkowej, 120 lokali handlowo-usługowych oraz przy budynku znajdowało się 1500 miejsc parkingowych. Teren to ok. 80000 metrów kwadratowych.

Szymon Korta