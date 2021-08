"Contemporary Carillon" - muzyka na dzwony na płycie krakowskiego Polskiego Wydawnictwa Muzycznego Paweł Gzyl

Carillon w kościele św. Katarzyny w Gdańsku Przemyslaw Swiderski

Coraz częściej odkrywane są na nowo zapomniane brzmienia, które powracają do muzycznego świata odświeżone. Tak jest w przypadku płyty "Contemporary Carillion" - to jedyna w swoim rodzaju próba pokazania współczesnego brzmienia dzwonów w ujęciu najwybitniejszych polskich kompozytorów. Płyta trafi do sprzedaży 3 września.