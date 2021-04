Krakowskie wydawnictwo PWM przygotowało nową płytę - "Acousmatic Music" z kompozycjami Marcina Stańczyka

Marcin Stańczyk jest uczniem między innymi Zygmunta Krauzego i Ivana Fedelego, laureatem wielu międzynarodowych konkursów kompozytorskich. Jest także jedynym polskim kompozytorem wyróżnionym Toru Takemitsu Award – najsłynniejszą nagrodą kompozytorską Japonii. To twórca nie tylko poszukujący, ale i znajdujący. Zadający pytania, ale i udzielający odpowiedzi.

Z namysłu nie tylko nad istotą muzyki, ale też jej odbioru wzięły się cztery kompozycje Stańczyka wypełniające ten dwupłytowy zestaw. To rozpisany na wędrującą trąbkę oraz orkiestrę, na którą pada deszcz "Some Drops". Blind Walk, wykonany po raz pierwszy na La Biennale di Venezia, grany dla publiczności z oczami przesłoniętymi opaskami, jest reakcją na różnicę w słuchaniu wyłącznie uszami, a odbiorem koncertu pełnią zmysłów. Podobne założenia przyświecały Sursounds, utworowi, który jest o tym, „co jest ponad dźwiękami”. "Unseen" to utwór o poszukiwaniu szczęścia, inspirowany letnim przesileniem i związanymi z tym rytuałami.