Cracovia bez presji i bez ryzyka kontynuuje passę meczów bez porażki

Bez wynikowej presji mogła zagrać Cracovia w Gdańsku. Trener Cracovii Michał Probierz stwierdził przed meczem: -

To dziwne uczucie, przeanalizowałem czas od pierwszego meczu do teraz, gdy wypadali kolejno: Kanach, Pestka, Siplak, Helik, który odszedł od nas, bo miał obiecane oraz Jablonsky, który został zawieszony. To był wręcz niewiarygodne. Nie jest tak, że się położymy i nie powalczymy, sam jestem ciekaw, jak zagrają zawodnicy bez większej presji.