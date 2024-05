Cracovia - Górnik Zabrze. "Pasy" zagrały koncertowo i zrobiły milowy Kro(cze)k do utrzymania

Kibice Cracovii mieli wielkie powody do świętowania. Ich ulubieńcy wygrali z Górnikiem Zabrze 5:0. Znacznie poprawiły się humory kibiców i piłkarzy, bo krakowianie znacznie przybliżyli się do…

Cracovia była w trudnej sytuacji, musiała wygrać i zagrała świetny mecz, zasłużenie inkasując komplet punktów. Oba zespoły grają o jakże inne cele – goście nawet o mistrzostwo Polski, a przynajmniej o udział w europejskich pucharach, a „Pasy” o utrzymanie. Goście byli rozpędzeni – wygrali wcześniejsze cztery mecze. Ale w Krakowie zahamowali, a wręcz dachowali.

Mecz miał uroczystą oprawę ze względu na święto 3-go maja. W asyście żołnierzy piłkarze obu zespołów wyszli na mecz, a przed nim odśpiewano hymn państwowy.

Górnik od pierwszych minut pokazał, że nie zamierza czekać na to, co zrobi Cracovia tylko od razu zaatakował. W 2 min niebezpiecznie po ziemi uderzał Lawrence Ennali – ale Lukas Hrosso pewnie złapał piłkę.

Ale to „Pasy” uderzyły pierwsze – po drugim rzucie rożnym w wykonaniu Michała Rakoczego główkował Patryk Makuch i Daniel Bielica nie miał nic do powiedzenia. To piąty gol napastnika w tym sezonie. Musiał na niego czekać od 10 lutego i trafienia z Radomiakiem. Makuch chciał iść za ciosem, po wymianie piłki z Benjaminem Kallmanem strzelał z kąta i trafił w słupek.