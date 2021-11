Cracovia i Raków Częstochowa – wiele łączy te kluby, ale też dzieli

Raków 4., Cracovia 11.

Raków zajmuje 4. miejsce w tabeli, mając 26 pkt i 3 pkt straty do lidera, przy czym mecz zaległy, a Cracovia jest 11. (17 pkt). Te kluby wiele łączy – oba miały (mają) szkoleniowców którzy pracowali w nich od dłuższego czasu, zdobyły w ostatnich latach Puchar Polski, zagrały w pucharach, oba finansowane są przez firmy informatyczne bądź komputerowe. Cracovia od tygodnia ma nowego szkoleniowca – Jacka Zielińskiego, ale to Raków będzie faworytem tej konfrontacji.

Gdy Marek Papszun rozpoczynał pracę w Rakowie wiosną 2016 r., zespół plasował się w czołówce II ligi (5. miejsce), a „Pasy” szykowały się do gry w pucharach po zdobyciu 4. miejsca. Wtedy był jeszcze trener Zieliński. W następnym sezonie „Pasy” ledwo, ledwo uratowały się przed spadkiem (14. pozycja), a częstochowianie awansowali do I ligi. W Krakowie nastała era Michała Probierza, która w 2019 r. przyniosła 4. miejsce i kolejny start w pucharach. W tym samym momencie Raków awansował do ekstraklasy. Gdy w 2020 r. „Pasy” sięgnęły po Puchar Polski, po drodze wyeliminowały właśnie Raków. Od sezonu 2020/2021 role się jednak zmieniły, to zespół Papszuna został wicemistrzem i zdobył PP (w półfinale ograł Cracovię), a „Pasy” dołowały. Teraz też walczy o mistrzostwo, czego nie można powiedzieć o ekipie z Krakowa…