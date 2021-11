Derby Krakowa. Racowiska i oprawy na trybunach podczas meczów Wisły i Cracovii [ZDJĘCIA] woma

Derby Krakowa zawsze budziły emocje. Żadnego z fanów Cracovii i Wisły nie trzeba specjalnie mobilizować, a i piłkarze zdają sobie sprawę z wagi tego pojedynku. Tym razem odłóżmy na bok wyniki i piłkarskie statystyki. Derbowe trybuny to istny kocioł: racowiska, oprawy, emocje sięgające zenitu. Trybuny dosłownie płoną podczas derbów, a kibice nie oszczędzają się w dopingu i pomysłowości na oprawy. Bywały mecze, gdy nie były one spektakularne. Ale bywało też tak, że po derbach komisja ligi zamykała albo trybunę, albo cały stadion. Choćby pamiętne derby na stadionie Cracovii 13 grudnia 2017 roku, kiedy to fani "Pasów" wystrzelili race i fajerwerki w sektor kibiców Wisły. Te i inne oprawy są do obejrzenia w naszej galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE