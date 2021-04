Cracovia II znów nie dała rady, nie odrabia strat do rywali

Była wzmocniona Patrykiem Zauchą i Sebastianem Strózikiem z pierwszej drużyny, szansę dostał tez utalentowany junior Jakub Myszor. Sygnał do ataków dał w 6 min Budziński, ale uderzył nad poprzeczką. Gospodarze uzyskali przewagę, ale nie przekładało się to w ogóle na bramkowe sytuacje. Mecz się trochę zaostrzył, akcje były często przerywane faulami. Sędzia nie zdecydował się jednak na pokazanie kartek.

„Pasy” niespodziewanie straciły gola w 61 min. Konrad Nowak zdecydował się na uderzenie zza pola karnego i przelobował Adama Wilka. Był to przepiękny gol zdobyty strzałem z woleja. Goście cofnęli się i zaczęli bronić skromnej zaliczki. Gospodarze zas nie mogli przebić szczelnego muru rywali. Ale dążyli do zmiany wyniku. W końcu Patryk Zaucha był faulowany w polu karnym i sędzia nakazał rzut karny. Do piłki podszedł Strózik, ale Adrian Wójcicki wyczuł intencje strzelca i wybił piłkę na słupek, a potem złapał w rękawice.