Wisła Kraków 2021. Żony i dziewczyny piłkarzy ZDJĘCIA. Derby Krakowa od najpiękniejszej strony mot

Żony, narzeczone, dziewczyny, partnerki - czyli ukochane kobiety piłkarzy Wisły. To one najwięcej wiedzą o tym, jak faceci biegający za piłką w koszulce z białą gwiazdą przeżywają te występy, swoje sukcesy i porażki. I to one będą najmocniej za nich trzymać kciuki podczas najbliższych derbów Krakowa (24 kwietnia). Poznajcie więc tę piękniejszą część wiślackiej rodziny z wiosny 2021 roku. >>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.