Cracovia. Jacek Zieliński: Chcemy ściągnąć napastnika, a nawet dwóch

Czy będzie to walka o puchary? Zieliński jednoznacznie mówi: -Patrząc teraz na potencjał tej drużyny, to uważam, że nie, ale mamy zamiar poważnie wzmocnić zespół. Nie składamy deklaracji teraz.

- To było przykre zakończenie sezonu dla nas, Legia obiła nas mocno – stwierdził. - Ta porażka jest dość specyficzna, bo niewiele wskazywało na to, że będzie tak wysoka. W naszej grze jest pewna powtarzalność – jeśli nie strzelamy bramki jako pierwsi, mimo okazji, to takie mecze przegrywamy. Mimo, że zostawiliśmy dużo zdrowia, nie ma z tego żadnych efektów. Podziękowałem zespołowi za ten sezon. Nie był rewelacyjny, a podsumował go ten mecz. Nasze dokonania to środek tabeli i to odpowiada potencjałowi tej drużyny. Ale w kolejnym sezonie chcemy to zmienić.

Czy Cracovia nadal będzie grała systemem z wahadłowymi?

- Staramy się być elastyczni, mamy dobre wahadła – Kakabadze, Pestkę, Siplaka – mówi trener. - Proszę zwrócić uwagę, że na 5 defensorów w tym meczu, 4 było wahadłowych. Nie chciałem ryzykować urazu Ghity, przed jego wyjazdem na kadrę Rumunii. Mamy możliwości, by defensywa była mocna, wróci Jablonsky po kontuzji, także Jugas. Jeśli dołożymy kogoś do ofensywy, to Cracovia będzie mocniejsza.

Portal weszlo.com podało informację, że do Cracovii przeniesie się Patryk Makuch z Miedzi Legnica.

- Nie będę się wypowiadał na ten temat – stwierdził Zieliński. - W mediach pojawiły się informacje, że Cracovia jest blisko. Jak będzie to „klepnięte” to wtedy to skomentuję. Na razie wiadomo, że jest nim zainteresowanie wielu klubów. To zawodnik, który idzie w górę, robi duży postęp, jest jednym z najlepszych w I lidze. Pomógłby nam, ale na razie gdybamy. Nie będę wybiegał przed szereg i wypowiadał się o rzeczach, które nie są sfinalizowane.