Cracovia. Jacek Zieliński: Cracovia nie musi się wstydzić tej porażki

- Jak pan ocenia postawę Cracovii?

- Tym co się wydarzyło nie jestem specjalnie zdziwiony, bo Malmoe to jest lepszy zespół i ograłoby praktycznie każdą polską drużynę więc krytykowanie Cracovii jest nie na miejscu, bo trafiła najgorzej jak mogła. „Pasy” na tę chwilę zagrały na tyle, na ile mogły. Fakt, że stracona bardzo szybko pierwsza bramka zagmatwała ten mecz patrząc ze strony gości. Plan taktyczny musiał się od razu zmienić. Podkreślam jednak – Cracovia przegrała z zespołem, który był wyraźnie lepszy, cały czas jest w grze, który ma szeroką ławkę rezerwowych. Tę porażkę można było wkalkulować, był to po prostu pech w losowaniu. Kilka lat temu pzegrywaliśmy ze Szkendiją – to się nie powinno wydarzyć, w ubiegłym roku „Pasy” odpadły z DAC Dunajska Streda – można to było oceniać pół na pół, bo słowacki zespół nie był taki zły, a teraz zespół rywala to była nie ta półka. Mimo że z meczu to nie wynikało, że byli zdecydowanie lepsi. Ale widać było, że gdyby trzeba było przyspieszyć i strzelić np. jeszcze jedna bramkę, Malmoe by to zrobiło.