Cracovia. Kamil Pestka związał się na dłużej z Cracovią

Pestka jest związany z Cracovią od 2014 r. z przerwą na wypożyczenie do Chrobrego Głogów. Jest młodzieżowym reprezentantem Polski, a aktualnie leczy kontuzję lewej kostki. Do tej pory zagrał w 51 meczach w ekstraklasie, w których zdobył jedną bramkę.

Ostatnio interesowały się nim włoskie klubu Monza i Crotone. Pestka był bohaterem finału Pucharu Polski , zdobywając bramkę i notując asystę. W niedawnym wywiadzie powiedział nam: - Menedżer informuje mnie o zainteresowaniu moją osobą, ale nie chcę za dużo o tym mówić. Chcę się skoncentrować na Cracovii. Są dwie opcje – albo zostanę, albo odejdę. Nie mogę powiedzieć, czy odejdę, ale żaden chyba piłkarz nie może tego powiedzieć gdy trwa okienko transferowe. Powiem, jak się zamknie. Nie mam silnego parcia, ale jeśli pojawi się klub, który będzie krokiem w przód i uznam, że to jest odpowiednia opcja, to czemu nie? Jeśli Cracovia będzie zadowolona z oferty, ja też, to czemu nie?