Cracovia. Karol Niemczycki – bramkarz przygotowany na ekstraklasę. Wreszcie do niej trafił

Karol Niemczycki ma za sobą trzy występy w barwach Cracovii – jeden w Pucharze Polski i dwa ligowe. Młodzieżowy bramkarz (rocznik 1999) zadebiutował w ekstraklasie. Wobec kontuzji zawodników (Sylwester Lusiusz, Radosław Kanach) na razie idealnie rozwiązuje trenerowi Michałowi Probierzowi problem konieczności występów w zespole młodzieżowca.

Co ciekawe, zanim zagrał na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce, miał na koncie dwa występy w ekstraklasie Holandii w barwach NAC Breda (6 maja 2018 z Twente Enschede 1:1 i 25 sierpnia 2018 przeciwko Exelsiorowi Rotterdam) 0:2. Potem bronił w I-ligowej Puszczy Niepołomice (sezon 2019/2020) i zasłużył na transfer do ekstraklasy.

Wychowanek Garbarni grał już w juniorskich drużynach Cracovii i AP Profi Zielonki, z której w 2017 r .wyjechał do Holandii. Jako 11-latek pojawił się w Akademii Bramkarskiej Piotra Wrześniaka i Marcina Chmury i trenował w niej 7,5 roku.

- Karol pojawił się u nas na pierwszych treningach w 2010 r. i trenował cały czas, aż do wyjazdu do Bredy – wspomina jeden z założycieli akademii Piotr Wrześniak. - Nawet później, gdy przyjeżdżał do Polski z Holandii, przychodził, gdy potrzebował potrenować. Nie mamy swoich bramkarzy, mamy za to golkiperów, którzy trenują w klubach, a u nas mają coś takiego jak prywatne lekcje. W ciągu 10 lat funkcjonowania Akademii przewinęło się przez nasze ręce kilkaset osób, a stale trenuje 40. Ale wracając do Karola - od razu było widać, że ma talent, ale dało się też zauważyć to, że już wtedy ma jasno wytyczony cel – wiedział, że chce grać na wysokim poziomie w piłkę, że nie chce być średniakiem. Zaczął się uczyć języków, to bardzo inteligentny i świadomy chłopak, w dodatku mądrze prowadzony przez rodziców, głównie przez tatę. Nie wywierał na niego presji ale towarzyszył mu w karierze, pomagał mu realizować marzenia.

Niemczycki, choć z daleka tego nie widać, ma 190 cm wzrostu, a więc słuszny wzrost jak na bramkarza. Jako dziecko nie wyróżniał się pod tym względem.

- Nie było tak, że „wystrzelił” – wspomina Wrześniak. - Był to zrównoważony wzrost. Potem wszedł w treningi siłowe, wiedział, że musi świetnie grać nogami, więc skupialiśmy się na tym. Uważam, że czas, który spędził w Holandii był na pewno przez niego dobrze spożytkowany. Trenował z dobrym zespołem, zobaczył na czym polega piłka seniorska. Gdyby nie ten wyjazd, mógłby nie być tu, gdzie jest.

Szansę gry wśród seniorów w Polsce dał mu trener Puszczy Niepołomice Tomasz Tułacz.

- Obserwowaliśmy go, bo nasz bramkarz Miłosz Mleczko też grał w reprezentacji młodzieżowej – opowiada szkoleniowiec Puszczy. - Wiedzieliśmy, że Karol ma kłopot z bronieniem w Bredzie. Wiadomo, że jest z Krakowa, jego dziewczyna z Niepołomic, więc to miało korzystny wpływ na transfer. Imponowało mi to, w jaki sposób rywalizowali z Mateuszem Górskim. Karol wygrał z konkurentem, ale tworzyli duet bramkarzy, który wie, że podjęli rywalizację na zdrowych zasadach. Pomogło im to obu, nadal się rozwijają. Karol miał zdecydowanie lepszą wiosnę niż jesień. Wiedział, że my stawiamy na młodych bramkarzy i to na pewno mu pomogło. Byliśmy przygotowani dużo wcześniej na to, że odejdzie. Stawiamy na młodzieżowców, a Karol w warunkach I ligi nie spełniałby już tego kryterium.

Po Niemczyckiego zgłosiła się Cracovia. Z miejsca, po kilku treningach zagrał w pucharowym meczu z Chrobrym, a potem w lidze.

- To co się rzuca w oczy, to fakt, że mentalnie jest przygotowany do gry – twierdzi Maciej Palczewski, trener bramkarzy Cracovii. - Chciałbym mieć taką mentalnośc jak on, gdy byłem w jego wieku… Ma predyspozycje do dobrego zachowania w sytuacjach jeden na jeden, jest dobry technicznie. Moim zadaniem jest uwypuklenie jego najlepszych cech, a ukrycie tych słabszych. Za krótko jednak ze sobą pracujemy, bym mógł się do tego odnieść. Był obserwowany w I lidze więc nie trafił do nas przez przypadek.

Niemczycki był już jedną nogą w Stali Mielec, ale ostatecznie zdecydował się na Cracovię. Czym może zaimponować?

- Karol to bardzo duży talent, który wymaga zdobycia doświadczenia – mówi Tułacz. - To zawodnik o dużym potencjale. Dobrze, że trafił do ekstraklasy. Stawiając na młodych bramkarzy musimy zdać sobie sprawę z tego, że oni zdobywają doświadczenie i może im się przytrafić gorszy moment w meczu. - Czym imponuje Karol? Przede wszystkim inteligencją w grze – podkreśla Wrześniak. - Jest inteligentny życiowo i to się przenosi na piłkę nożną. Bardzo dobrze „czyta grę”, widzi bardzo dużo, ma świetny refleks i bardzo dobrze gra oboma nogami. Jest wszechstronnie wyszkolony – potrafi grać w powietrzu, także na linii. Brakuje mu oczywiście doświadczenia, ale to jest normalne ze względu na wiek. Jaka rysuje się przyszłość przed Niemczyckim?

- Jeśli nadal będzie miał szansę gry na najwyższym poziomie, nabierze pewności siebie, to będzie coraz lepiej – mówi Wrześniak. - Jego pracowitość i wytrwałość w dążeniu do celu są niesamowite.

- Karol musi wykorzystać ten rok. Myślę, że w ekstraklasowej bramce będzie miał miejsce, niezależnie od tego, czy będzie młodzieżowcem, czy nie – prognozuje Tułacz. - Wszystko jest w rękach, nogach i głowie Karola – uważa Palczewski. - Z ocenami wolałbym się wstrzymać, bo nigdy publicznie tego nie robię w stosunku do moich podopiecznych, poza tym jest za wcześnie. Z bramkarzami jest tak, że im są starsi, tym lepsi.

Liga Narodów: Męczarnie w Zenicy. Pierwsze zwycięstwo Polaków