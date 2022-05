Cracovia. Piłkarze "Pasów" powołani do reprezentacji na mecze Ligi Narodów

Kakabadze - prawy wahadłowy Cracovii będzie miał okazję wystąpić w czterech spotkaniach grupy 4 dywizji C Ligi Narodów UEFA. 2 czerwca w Tblisi Gruzini podejmą reprezentację Gibraltaru, 3 dni później pojadą do Razgradu na mecz z Bułgarią, 9 czerwca w Skopje zmierzą się z kadrą Macedonii Północnej, a 12 czerwca dojdzie do rewanżu z Bułgarami w stolicy Gruzji.

Z kolei Loshaj - defensywny pomocnik, też będzie miał okazję uczestniczyć w czterech spotkaniach Kosowa w ramach rozgrywek grupy 2 dywizji C Ligi Narodów. 2 czerwca Kosowa zagra w Larnace z Cyprem. Trzy dni później w Prisztinie Kosowianie podejmą reprezentację Grecji, a 9 czerwca, także w stolicy kraju, zmierzą się z Irlandią Północną. Na zakończenie czerwcowego okna na mecze reprezentacji, ekipa Loshaja 12 czerwca pojedzie do Wolos, gdzie zagra rewanżowe spotkanie z Grekami.