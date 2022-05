Cracovia. Pożegnanie z Pelle van Amersfoortem, oczekiwanie na Patryka Makucha

Pelle van Amersfoort był najlepszy przez 2,5 sezonu

Wiosnę miał kiepską, ale przez 2,5 sezonu dał się poznać jako najlepszy zawodnik Cracovii. W jej barwach zagrał w 95 meczach ligowych, w których zdobył 22 bramki. Ostatnia runda to jednak pasmo niepowodzeń – 17 meczów bez gola! Umowa wygasa też Luisowi Rochy i nie zostanie przedłużona. Portugalczyk zagrał w 23 meczach w Cracovii w ciągu 1,5 sezonu. Umowę ma przedłużyć natomiast Cornel Rapa. Zakończył właśnie czwarty sezon w Cracovii. 33, 35, 30, 33 – te liczby mówią same za siebie, określają liczbę spotkań rozgrywanych przez prawego obrońcę bądź wahadłowego w kolejnych rozgrywkach. To „żelazny” zawodnik.

Możliwe odejścia z Cracovii

Kogo kibice nie zobaczą już w „Pasach”. Możliwe, że kilku graczy. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk na kanale YouTube portalu meczyki.pl - obrońca Cracovii Otar Kakabadze wkrótce może odejść do Bundesligi. Piłkarzem interesuje się bowiem VfB Stuttgart. Niemiecki klub w ostatnim sezonie zajął 15. miejsce i ledwo, ledwo utrzymał się w Bundeslidze, unikając baraży. Póki co nie została złożona oficjalna oferta za piłkarza do Cracovii. A Kakabadze ma z nią ważny kontrakt do czerwca 2024 roku. Gruzin dał się poznać jako waleczny zawodnik, lepszy w grze do przodu niż w defensywie. Zainteresowanie Stuttgartu jego osobą podkreśla tylko, że to piłkarz dający jakość. Czy zobaczymy go jeszcze na polskich boiskach? Na tę chwilę nie wiadomo.