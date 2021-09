Cracovia wykazała się charakterem. Teraz poprzeczka idzie w górę

Dwie główki

Środkowy obrońca skorzystał ze swojej atutowej broni, czyli uderzenia głową. Już w sparingach sygnalizował, że będzie groźny pod tym względem. Teraz dzięki jego trafieniom krakowianie uratowali się. A po stracie gola już na początku meczu sytuacja nie wyglądała zbyt dobrze. A jeszcze pogorszyła się, gdy „Pasy” straciły drugiego gola.

- Zawsze jest to trudne, gdy szybko straci się bramkę – potwierdza Matej Rodin. - A my straciliśmy ją bardzo wcześnie, bo już w drugiej minucie. Taka sytuacja zawsze wprowadza niepokój w drużynie, traci się trochę pewności siebie.

Do przerwy przegrywaliśmy 0:2, ale udało nam się wrócić przed końcem meczu i jesteśmy tym usatysfakcjonowani. Najważniejsze, że pokazaliśmy charakter oraz to, że jesteśmy prawdziwym zespołem.

Pierwszy raz Rodina

Rodin jeszcze nigdy nie strzelił dwóch bramek w meczu o punkty. Choć zdarzało mu się to w innych spotkaniach.

- Tak, w sparingach, ale w lidze nigdy – zaznacza. - To piękne uczucie móc pomóc zespołowi wrócić do równowagi.

Druga połowa była znacznie lepsza dla „Pasów” niż pierwsze 45 minut gry. Trener Michał Probierz musiał wstrząsnąć szatnią w przerwie spotkania.