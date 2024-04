Czarodzieje z Harlem Globetrotters będą bawić fanów koszykówki w Tarnowie i Krakowie

Początkowo był to normalny, profesjonalny zespół, grający "poważną" koszykówkę. Gra na serio kończyła się, gdy zespół osiągał bezpieczną przewagą nad przeciwnikiem. Poważnie w koszykówkę grali w nim tacy zawodnicy jak legendarny Wilt "Szczudło" Chamberlain (trafił do drużyny pod koniec lat. 50, na rok przed podpisaniem zawodowego kontraktu z Philadelphia Warriors, zarobił 50 tys. dolarów, co na tamte czasy było kwotą astronomiczną), Connie "Sokół" Hawkins, Nat "Sweetwater" Clifton, a także najlepszy drybler drużyny Fred "Kędzierzawy" Neal, rozpoznawany ze względu na swą... ogoloną głowę.

W 1926 roku 24-letni promotor sportu Abe Saperstein kupił zespół koszykarski o nazwie "Savoy Big Five" i rok później nazwał go Harlem Globetrotters, by podkreślić związki graczy z czarnoskórą społecznością tej dzielnicy Nowego Jorku. W nowojorskim Harlemie zagrali jednak dopiero po... 42 latach, w 1968 roku.

7 stycznia 1927 roku w Hinckley w stanie Illinois na parkiet wybiegła piątka czarnoskórych koszykarzy, w koszulkach z napisem "New York", by rozegrać swój pierwszy mecz. Oglądało ich 300 widzów. Tak zaczęła się, trwająca już blisko 100 lat, historia sławnego zespołu Harlem Globetrotters. Od tamtego czasu jego występy oglądały miliony widzów, a grę podziwiali królowie, prezydenci, także papieże.

Z biegiem lat w ich występach było więcej clownady niż gry na serio, ale za to uwielbiała ich publiczność na całym świecie. W latach 60. "Harlemowcy" bawili widzów cyrkowymi trikami, zaskakiwali przeciwników żonglerskimi zagraniami, dryblingiem, niekonwencjonalnymi wsadami piłki do kosza. Widzowie podziwiali firmowy popis jednego z "Harlemowców" - wirowania piłki na palcu wskazującym.

Już w latach 60. zespół miał za sobą podróże po wszystkich kontynentach. Był też w Polsce, skąd pochodziła rodzina ich właściciela. Abraham Michael Abe Saperstein, najstarszy z dziewięciorga rodzeństwa, urodził się w Londynie, ale jego rodzice przyjechali do Anglii z... Łomży, gdzie ojciec uczył się krawiectwa. Gdy Abe miał pięć lat Sapersteinowie wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych.

Czarodzieje w hali Wisły Kraków

Na murawie położono na ten czas specjalną podłogę, którą goście z USA wozili ze sobą. Pamiętam, że ich wielką miłośniczką była Wanda Murzynowska, matka zawodnika Wisły, Jana. Doskonale znała angielski, korespondowała zresztą z Abe Sapersteinem. Przydało się to w trakcie pobytu jego zespołu. Globetrotters zostawili w Krakowie swoje dresy. Z przyszytą do nich wiślacką gwiazdą koszykarze spod Wawelu długo jeszcze wzbudzali zazdrość rywali na krajowych parkietach - przypomniał utytułowany trener Wisły Ludwik Miętta-Mikołajewicz.

W 2000 roku HG zaliczono do koszykarskiej Galerii Sławy. By odeprzeć krytyczne głosy, iż nie grają "prawdziwej koszykówki", kontraktowali spotkania z drużynami uniwersyteckimi. Grali też z zespołem Magic Johnson's All Stars. Przez cały czas nie zaniedbywali jednak podróży po świecie, zgodnie ze swą nazwą - Globetrotters (Obieżyświaty).

Małopolanin spełnia marzenia

- 10 lat temu zobaczyłem występy tego zespołu dzięki internetowemu przekazowi. Zafascynowałem się umiejętnościami zawodników. Pokazywali, że można się bawić piłką, a nie tylko zdobywać punkty. To, co robili, zainspirowało mnie i zacząłem sam ćwiczyć. Moje życie zmieniło się dosłownie w jeden dzień, gdy Harlem Globetrotters przyjechali do Polski w 2019 r. Pojechałem na ich mecz do katowickiego Spodka. Przed spotkaniem można było spotkać się z zawodnikami, zrobić zdjęcia. Jeden z koszykarzy zakręcił mi piłkę na palcu, ale ja już to umiałem i spontanicznie zacząłem pokazywać to, co przez sześć lat sam wytrenowałem - powiedział Kidoń, który wkrótce został zaproszony przez Harlem do Rumunii na tryout, czyli koszykarski casting.

Od pięciu lat w ekipie Harlem Globetrotters swoje umiejętności prezentuje pochodzący z Podhala Paweł Kidoń materiały prasowe