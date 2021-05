Czy Boże Ciało to święto nakazane? Czy mamy obowiązek udziału we mszy świętej i procesji? Święta nakazane i związane z nimi zasady 31.05

Boże Ciało 2021 - święto nakazane. Kiedy wypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa?

Boże Ciało to potoczna nazwa Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa służąca uczczeniu Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Co roku wypada innego dnia, co jest związane z ruchomym terminem Wielkanocy - Boże Ciało przypada 60 dni po świętach wielkanocnych.

W tym roku Boże Ciało wypada już za kilka dni - 3 czerwca, w czwartek. Dla niektórych jest to dobra wiadomość, szczególnie tych, którzy 4 czerwca w piątek mogą odebrać w pracy wolny dzień. Dzięki temu będą mogli cieszyć się 4-dniowym długim weekendem.

Boże Ciało 2021 - święto nakazane. Co to oznacza? Czy w Boże Ciało trzeba iść do kościoła?

Boże Ciało jest tzw. świętem nakazanym. Zgodnie z tą zasadą dzień ten jest wolny od pracy - tego dnia nie działają także sklepy, szkoły czy galerie handlowe. Dla katolików jest to także czas, w którym powinni powstrzymać się od niepotrzebnych prac i udać się do kościoła na mszę świętą. Udział we mszy z okazji Bożego Ciała jest obowiązkowy.