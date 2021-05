Czy w Boże Ciało trzeba iść do kościoła i uczestniczyć w procesji? Kiedy wypada w 2021 roku? Święta nakazane w Kościele katolickim 10.05

Kiedy wypada Boże Ciało w 2021 roku? To święto ruchome

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest świętem ruchomym. Oznacza to, że nie jest na stałe powiązana z określoną datą w kalendarzu. Boże Ciało obchodzi się w czwartek 60 dni po Wielkanocy i 10 dni po Zielonych Świątkach.

Konkretniej: Boże Ciało obchodzi się po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej, które przypada na pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego. Święto Trójcy Świętej w tym roku będzie celebrowane 30 maja (niedziela).

W związku z tym Boże Ciało w 2021 roku obchodzimy w czwartek, 3 czerwca.

Boże Ciało świętem nakazanym? Czy trzeba iść do kościoła?

Święta nakazane to uroczystości liturgiczne w Kościele katolickim, podczas których wierni są zobowiązani do uczestniczenia we mszy świętej oraz do powstrzymania się od prac niekoniecznych. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa należy do świąt nakazanych, co oznacza, że katolicy powinni w Boże Ciało pójść do kościoła i uczestniczyć we mszy świętej. Brak udziału jest bowiem równoznaczny z popełnieniem grzechu.