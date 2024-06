Dawid Kroczek, trener Cracovii: Każdy ma szansę

- Wynik zawsze jest ważny, niezależnie, czy jest to gra kontrolna, czy oficjalny mecz – mówi trener Cracovii Dawid Kroczek. - Nie możemy doprowadzać do sytuacji, w której będziemy mówili, że wychodzimy sobie po prostu pograć, to zawsze będzie istotne. Są rzeczy, które chcemy poprawiać i nad tym pracujemy w okresie przygotowawczym. Kilka rzeczy, nad którymi pracowaliśmy przez ostatnie dwa tygodnie działały, ale też kilka rzeczy nie działało. Musimy więc rozwijać niektóre elementy, to nie podlega dyskusji. Nie wydaje mi się, że po dwóch tygodniach i jednym meczu kontrolnym byśmy mówili, że jesteśmy zadowoleni, to jest proces. Rozwijamy kilka elementów, wiemy, jakie mamy predyspozycje, jeśli chodzi o zespół, w czym jesteśmy najlepsi i to chcemy wyeksponować oraz poprawić te elementy, które pomogą nam wygrywać mecze. Jeśli mamy możliwość wygrania poprzez grę w obronie, to tak zrobimy, jeżeli musimy dominować, grać wysokim pressingiem, tworzyć akcje pod bramką przeciwnika, to musimy być w stanie tak grać. Zespół powinien być kompleksowy w każdej fazie i do tego będziemy zmierzali.