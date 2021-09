Derby Olkusza pełne emocji. KS PKM Olkusz pokonał OKS Słowik wynikiem 4:3 [ZDJĘCIA]

Już w pierwszej minucie spotkania zawodnik OKS Słowik, Piotr Szpejna zdobył pierwszy punkt dla swojej drużyny. Pierwsza połowa spotkania zakończyła się remisem.

Fakt, że drużyna seniorów Słowika dopiero rozpoczyna swoją przygodę na boisku nie przeszkodził zawodnikom w zdobyciu trzech bramek grając przeciwko rezerwom KS PKM których główna drużyna gra dwie ligi wyżej.

KS PKM Olkusz w ostatnich akcjach spotkania zdobył dwie bramki, które zagwarantowały drużynie zwycięstwo wynikiem 4:3.

Podczas derbów nie zabrakło silnych emocji. Zarówno zawodnicy jak i trenerzy olkuskich drużyn nie kryli negatywnego nastawienia wobec swoich rywali.

Jubileusz 100-lecia istnienia klubu niby powinien zobowiązywać do zachowań z klasą, ale jak widać wiek i doświadczenie wcale nie muszą się przekładać na bycie dżentelmenem. A szkoda, bo choć Słowik swój początek rzeczywiście wziął na obchodzącym 30-lecie istnienia osiedlu Słowiki, to jednak od początku swojej piłkarskiej przygody reprezentuje całą społeczność Olkusza, podobnie jak stulatek KS PKM, z tą jednak różnicą, że gdy piłka młodzieżowa w futbolowej wizytówce Srebrnego Miasta została na kilka lat właściwie zapomniana, to mały i młody Słowik w każdej grupie wiekowej wystawiał do gry swoje drużyny, grając najczęściej na zapleczu Ligi Małopolskiej. I tak jest do dzisiaj, w przeciwieństwie do Klubu, który wedle naszego toku rozumowania przyznał sobie monopol na granie dla Olkusza