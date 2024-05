Dni Chrzanowa 2024. Agnieszka Chylińska i Happysad gwiazdami święta miasta. Wielka impreza już 1-2 czerwca. Zobacz program

Dni Chrzanowa 2024. Agnieszka Chylińska i Happysad gwiazdami święta miasta

Główne obchody związane z Dniami Chrzanowa jak zwykle odbywać się będą na Placu Tysiąclecia. Tam koncertowanie rozpocznie się w sobotę o godz. 16 od występu zespołu Małe TGD. To ukłon w kierunku dzieci, które 1 czerwca obchodzić będą swoje święto. Małe TGD to zespół dziecięcy wykonujący muzykę pop z chrześcijańskim przesłaniem. Następnie o godz. 17.30 wystąpi Wojtek Szumański, którego twórczość skupia się w dużej mierze na humorystycznych tekstach oraz łatwo wpadającej w ucho melodii. O godz. 19 na scenie pojawi się kapela Reggaeside grający muzykę reggae, rock, pop i ska. Gwiazdą zespołu będzie kultowy zespół Happysad, wykonujący muzykę rockową

Niedzielne koncertowanie rozpocznie się o godz. 16.30 od występu zespołu Czereśnie. Wykonuje on muzykę skierowaną do dzieci grając m.in. na mandoli, banjo i ukulele. Następnie godz. 18 wystąpi zespół Sztywny Pal Azji, czyli najsłynniejsza kapela wywodząca się z Chrzanowa. Ten koncert będzie podsumowaniem ich wieloletniej działalności artystycznej. Ostatni biletowany koncert w Chrzanowie wyprzedał się błyskawicznie, co pokazuje że zespół nadal cieszy się dużą popularnością. Gwiazdą wieczoru będzie Agnieszka Chylińska, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Obecnie tworzy muzykę z pogranicza pop-rock, a wcześniej hard rock i heavy metal.